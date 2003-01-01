В Петрозаводске открыли Лобановский мост

Днём 19 октября Артур Парфенчиков торжественно открыл Лобановский мост в центре Петрозаводска.

В Петрозаводске сегодня, 19 октября, было открыто движение по Лобановский мосту в центре города.

В 14.00 по мосту прошли первые пешеходы, а также проехал троллейбус. Нынешний мост расширен до 4 полос движения, на нем сделаны широкие тротуары, архитектурная подсветка, троллейбусные пути.

Мост был полностью закрыт в связи с реконструкцией в апреле 2024 года. Изначально срок реконструкции был больше, однако в итоге новый мост сумели построить с опережением срока.

Обновленный мост через реку Лососинка связал улицы Антикайнена в центре города и Мерецкова в районе Голиковка.