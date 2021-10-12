В Петрозаводске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города, выдающемуся спортсмену Валерию Постоянову

Участие в церемонии открытия мемориальной доски приняли представители мэрии Петрозаводска, родные, друзья, коллеги и ученики Валерия Постоянова.

На улице Свердлова, 23 накануне открыли мемориальную доску выдающемуся спортсмену, общественному деятелю, Почетному гражданину Петрозаводска Валерию Постоянову, сообщили в городской администрации.

Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, двенадцатикратный рекордсмен чемпионатов мира и восьмикратный серебряный призер чемпионатов Европы, арбитр трех Олимпийских игр, тренер, подготовивший пять мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта, прославил не только Карелию, но и всю страну.

С 1983 по 1989 годы Валерий Постоянов руководил Государственным спорткомитетом КАССР.

- Я вырос в то время, когда всех мальчишек интересовал бокс, борьба, стрельба. И, конечно, имя Валерия Ивановича было нам хорошо известно. Его заслуги действительно удивительны, - отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский. - Открытие мемориальной доски, состоявшееся благодаря родным, друзьям и близким, это лишь малая толика той памяти, которую Валерий Иванович заслужил своим вкладом в развитие карельского, советского и мирового спорта. И может быть, благодаря и этой мемориальной доске на улице Свердлова, на доме, в котором долгие годы жил Валерий Постоянов, проходящие мимо мальчишки придут в большой стрелковый спорт.