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В Петрозаводске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города, выдающемуся спортсмену Валерию Постоянову

Новости. Общество
07:25, 12 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Участие в церемонии открытия мемориальной доски приняли представители мэрии Петрозаводска, родные, друзья, коллеги и ученики Валерия Постоянова.

На улице Свердлова, 23 накануне открыли мемориальную доску выдающемуся спортсмену, общественному деятелю, Почетному гражданину Петрозаводска Валерию Постоянову, сообщили в городской администрации.

Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, двенадцатикратный рекордсмен чемпионатов мира и восьмикратный серебряный призер чемпионатов Европы, арбитр трех Олимпийских игр, тренер, подготовивший пять мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта, прославил не только Карелию, но и всю страну.

С 1983 по 1989 годы Валерий Постоянов руководил Государственным спорткомитетом КАССР.

- Я вырос в то время, когда всех мальчишек интересовал бокс, борьба, стрельба. И, конечно, имя Валерия Ивановича было нам хорошо известно. Его заслуги действительно удивительны, - отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский. - Открытие мемориальной доски, состоявшееся благодаря родным, друзьям и близким, это лишь малая толика той памяти, которую Валерий Иванович заслужил своим вкладом в развитие карельского, советского и мирового спорта. И может быть, благодаря и этой мемориальной доске на улице Свердлова, на доме, в котором долгие годы жил Валерий Постоянов, проходящие мимо мальчишки придут в большой стрелковый спорт.

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Комментарии

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Off
2021-10-12 09:08:48
А где Баба Валя ? Почему ее не видно ?
Русский
2021-10-12 09:34:44
Off, /лёха, где баба эмма ? Небось с утра про кефир истерит
Off
2021-10-12 10:05:44
Русский/наташка Верни ворованную косметику в магазин . И колготки зашей . :)
Никита
2021-10-12 09:31:53
Off, да пофиг ей уже , в Карелии бабла нет .
Вася
2021-10-12 08:45:14
Трудная работа у Мера.
комба
2021-10-12 09:15:06
Вася, у тебя легкая. Радуешься?
Гость
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