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В Петрозаводске открыли новый легкоатлетический манеж

Новости. Общество
10:03, 26 Января 2024
фото: © Официальный интернет-портал Республики Карелия

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Торжественное открытие состоялось в День российского студенчества, 25 января.

В столице Карелии открыли новый легкоатлетический манеж, сообщили на официальном портале республики.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Секретаря Совета Безопасности России Сергей Вахруков и глава региона Артур Парфенчиков.

В День российского студенчества, 25 января, в Петрозаводске в Университетском кампусе ПетрГУ состоялось торжественное открытие нового легкоатлетического манежа.

По словам руководителя республики, построить современный спортивный объект в столице Карелии удалось благодаря госпрограмме развития региона, которая была инициирована и утверждена президентом страны.

«Манеж уже сегодня принимает спортсменов, и Петрозаводск вправе претендовать на звание одной из легкоатлетических столиц России. Создаем условия для ребят и девчонок, чтобы они в таких прекрасных условиях могли тренироваться, становиться чемпионами. Безусловно, ждем сюда спортсменов со всей России на тренировки и соревнования», — сказал Артур Парфенчиков. 

Площадь манежа — 7 400 кв. метров. Для тренировок и соревнований внутри оборудованы шесть прямых дорожек длиной 60 метров, четыре овальные дорожки по 200 метров и секторы для метания ядра, прыжков в длину, высоту, прыжков с шестом.

Объект может вместить 280 зрителей, на манеже оборудованы тренажерный и конференц-зал, душевые, массажный кабинет, восстановительный центр с мини-бассейном и сауной, комментаторская, а также парковка для автомобилей. Создание манежа в республике курировал Совет Безопасности Российской Федерации во главе с Николаем Патрушевым.

«Сегодня у карельских спортсменов появились уникальные возможности найти и реализовать себя. Воспользуйтесь ими: уверен, у вас это обязательно получится. Хочу пожелать, чтобы вы стремились в своей жизни к самым высоким достижениям, чтобы не успокаивались на том, чего уже удалось достичь!», — обратился к подрастающему поколению спортсменов Сергей Вахруков.

На универсальной арене создали все возможности для занятий и соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису, боксу, борьбе и легкой атлетике.

Манеж оснащен современным оборудованием, включая систему фиксации результатов международного уровня. Сейчас ПетрГУ готовит пакет документов для включения объекта во Всероссийский реестр объектов спорта — после прохождения необходимых процедур манеж сможет принимать не только всероссийские, но и международные соревнования.

«Я уверен, что здесь будет интересная и яркая спортивная жизнь, а со стороны нашей федерации мы будем рады провести здесь всероссийские соревнования, ведь объект соответствует всем стандартам международных состязаний и является одним из самых современных в России», — отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Черкашин.

Как рассказали в источнике, на церемонии открытия Артур Парфенчиков также вручил студентам ПетрГУ Благодарственные письма главы республики Карелия за высокие спортивные достижения, показанные в 2023 году. В числе награжденных — София Фофанова, Илья Мюгриев, Арман Багдасарян, Константин Годинов, Роберт Мойсеенко и Зоя Киселева.

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