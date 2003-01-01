В Петрозаводске показали обновленный сквер около Карельской филармонии

Около здания Карельской филармонии появилось новое общественное пространство, которое летом вызвало бурную общественную дискуссию.

Официального открытия еще не было, но забор около филармонии уже снят. Строительные работы в поэтическом сквере рядом с Карельской государственной филармонией в Петрозаводске завершаются. Летом вырубка деревьев в этом месте вызвала общественный резонанс. Данный участок, напомним, принадлежит на правах аренды одной из компаний, которая владеет одним из помещений в здании филармонии.

Представитель застройщика и руководитель проекта Анна Позднякова тогда объясняла, что на этом месте планируется создать красивое место Петрозаводска с рестораном и открытым кинотеатром. По словам Поздняковой, для жителей и гостей города в сквере предусмотрена зона отдыха со скамейками, шахматными столами, велосипедными парковками, качелями и стационарной библиотекой. На спуске ко входу в ресторан будут установлены скамейки, а перед ними — большой жидкокристаллический экран.

Организаторы проекта планируют организовывать бесплатные показы фильмов, сериалов, футбольных матчей. Это место будет оборудовано специальными пандусами для людей с ограниченными физическими возможностями. В рамках благоустройства участок также будет озеленён: по проекту — около 60 новых растений.

В обновленном сквере сегодня, 14 октября, побывал фотограф Игорь Подгорный. Смотрим, что в итоге получилось.

Ранее в Петрозаводске завершили благоустройство парка Беличий Остров.