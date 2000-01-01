В Петрозаводске открыли памятную доску ветерану карельского спорта Александру Балеву

Новый мемориал установили на здании водно-спортивного центра «Акватика».
В Петрозаводске состоялось открытие памятной доски ветерану карельского спорта Александру Балеву, сообщили в Центре спортивной подготовки республики. Мемориал был установлен на фасаде здания ВСЦ «Акватика», которым умерший руководил на протяжении многих лет.
— В 2000 году он вместе с соратниками создал баскетбольный клуб «Карелия», затем — клуб «Карелия-ЮНИОР» и школу юношеского баскетбола. (…) В 2006 году на базе «Акватики» Александр Николаевич открыл первую в стране Школьную баскетбольную лигу (ШБЛ). Через три года эта система соревнований была внедрена по всей России. (…) Кроме того, в период с 2004 по 2018 годы Александр Балев входил в состав спортивной сборной России по баскетболу среди ветеранов. В 2008 году завоевал «серебро» на Олимпиаде в Канаде, — рассказали там.
На церемонии открытия памятной доски присутствовали почётный гражданин Карелии Сергей Катанандов, заслуженный работник физической культуры РФ Евгений Шорохов и другие известные деятели республики.