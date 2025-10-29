В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

Накануне, 29 октября, исполнилось сто лет со дня рождения карельского ученого Владимира Шубина. В этот день в Петрозаводске открылась памятная доска.

Памятная доска появилась на доме №9 по улице Куйбышева, где жил ученый. На памятнике из конгломерата отражены основные объекты его исследований - грибы. На церемонии открытия собрались родственники и коллеги Владимира Ивановича.

Владимир Шубин (1925–2020) – известный в России и за рубежом специалист в области лесовосстановления и лесной микологии. 65 лет он посвятил изучению карельских лесов, 20 из которых возглавлял одну из ведущих лабораторий института - лесовосстановления и защиты леса, рассказали в Карельском научном центре РАН.

По теме микологии он подготовил более 260 научных публикаций и защитил докторскую диссертацию. Научно-популярная книга Владимира Шубина «Грибы северных лесов» выдержала пять изданий и имелась в домашней библиотеке, наверное, в каждой семье республики, говорят в Карельском научном центре РАН. В 2009 году в соавторстве с его ученицей и коллегой Ольгой Предтеченской был выпущен цветной справочник грибника «Грибы съедобные, ядовитые, охраняемые».

Он вышел на пенсию в 2019 году, а в 2020 году его не стало. Напомним, Владимир Шубин прошел Великую Отечественную войну. Помимо медали «За отвагу», он награжден медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.





