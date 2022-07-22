В Петрозаводске открыли поликлинику для людей с неизлечимыми заболеваниями

В столице Карелии появилось отделение амбулаторной паллиативной помощи.

Первыми посетителями отделения амбулаторной паллиативной помощи стали глава Карелии Артур Парфенчиков и министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Заглянув в кабинет врача, процедурную, регистратуру, гости остались довольны созданными условиями для персонала и пациентов. Паллиативных больных здесь будут принимать терапевт, невролог, онколог, анестезиолог, гериатр, психотерапевт.

«Нашим пациентом может быть любой житель Карелии, который нуждается в паллиативной помощи. При этом в амбулаторном отделении пациент может получить консультацию не только специалиста по паллиативной помощи, но и узкого специалиста. Например, помощь анестезиолога-реаниматолога, который может проконсультировать по лечению боли, для больных очень важна. Особенно для тех, у кого мы прогнозируем впоследствии нарушение функции дыхательной мускулатуры. Этим людям понадобится респираторная поддержка, вплоть до искусственной вентиляции легких. Ведь мы, кроме того, что лечим наших пациентов, наблюдаем за ними, ездим на патронажи, еще и выделяем бесплатно оборудование и расходные материалы к нему. И сегодня у тяжелобольных людей есть возможность делать искусственную вентиляцию легких на дому. Когда-то это казалось невероятным, сегодня это реальность. Наши специалисты выезжают к пациентам, проверяют работу оборудования, оказывают консультации», — рассказала главный внештатный специалист Минздрава Карелии по паллиативной помощи Ирина Петрова.

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