В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

В Петрозаводске появился очередной мемориал с грамматическими ошибками. В День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, который ежегодно отмечается в республике 30 сентября, в карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы", установленной на месте демонтированного памятного знака "Дерево Дружбы".



©Валерий Поташов/Столица на Онего

Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками. Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая. А в другом барельефе в надписи "Первая мировая война – великая и забытая" не хватает тире после слова "война".



©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, что это не единственный мемориал в Петрозаводске, где обнаружены грамматические ошибки. На Аллее памяти и славы в высеченном на камне названии одного из боевых соединений Карельского фронта – Медвежьегорской оперативной группы – в слове "Медвежьегорская" пропущен мягкий знак.

О другом "безграмотном" памятнике – Герою Советского Союза Анне Лисицыной, который установлен на улице, носящей ее имя, городским властям и жителям Петрозаводска также хорошо известно. Фамилия советской партизанки на этом памятнике высечена с буквой "и", хотя в названии улицы "Лисицына" пишется через "ы", и это можно увидеть на всех адресных указателях карельской столицы. Четыре года назад в городскую администрацию даже обращались горожане с просьбой исправить орфографическую ошибку, но комиссия по культурно-историческому наследию сочла нецелесообразным вмешиваться в грамматику на монументе, поскольку это потребует реконструкции всего памятника и дополнительных бюджетных расходов.