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В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Новости. Общество
10:35, 01 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

В Петрозаводске появился очередной мемориал с грамматическими ошибками. В День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, который ежегодно отмечается в республике 30 сентября, в карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы", установленной на месте демонтированного памятного знака "Дерево Дружбы".  


©Валерий Поташов/Столица на Онего

Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками. Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая. А в другом барельефе в надписи "Первая мировая война – великая и забытая" не хватает тире после слова "война".


©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, что это не единственный мемориал в Петрозаводске, где обнаружены грамматические ошибки. На Аллее памяти и славы в высеченном на камне названии одного из боевых соединений Карельского фронта – Медвежьегорской оперативной группы – в слове "Медвежьегорская" пропущен мягкий знак.  

О другом "безграмотном" памятнике – Герою Советского Союза Анне Лисицыной, который установлен на улице, носящей ее имя, городским властям и жителям Петрозаводска также хорошо известно. Фамилия советской партизанки на этом памятнике высечена с буквой "и", хотя в названии улицы "Лисицына" пишется через "ы", и это можно увидеть на всех адресных указателях карельской столицы. Четыре года назад в городскую администрацию даже обращались горожане с просьбой исправить орфографическую ошибку, но комиссия по культурно-историческому наследию сочла нецелесообразным вмешиваться в грамматику на монументе, поскольку это потребует реконструкции всего памятника и дополнительных бюджетных расходов.

 

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Комментарии

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Njkdez
2020-10-01 12:52:37
83 млн.рублей, ух да, председатель с погонялом "геша кремень" дружоок мирошник не погулял на банкете в честь открытия Стеллы. Санитары "изолировали" заразного, Елена ему вакцину обещала наверное"подогнать" от "самоизоляции"? Да заднюю включила, ненароком и ее санитары на карантин могли изолировать, Главврач сказал, , мирошник там с заразным общалась, наверное тоже подцепила? Санитары вскоре у нее "экспертизу", тест на ковид возьмут. Геша духарился шо готов тест ковидный на полиграфполиграфовиче "исполнить" в отказку глухую шел? Теперь без вакцины геше только "Чистосердечное" вспомошествует, соскочить поможет вряд ли? Заразные должны сидеть на карантине!
Zim
2020-10-01 11:57:11
Хотели как лучше, а получилось как всегда?
« Звание "Город воинской славы" присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм».
А что, в первую мировую (великую и забытую) Петрозаводск тоже обороняли от врагов?
Может лучше рассказать о конкретных случаях «проявления мужества, стойкости и массового героизма» защитниками города?
Или это секрет? А как же тогда, без конкретных примеров, пробуждать военный патриотизм у «нашей молодежи»?
zanoza
2020-10-01 11:55:54
Спешили , потому и насмешили :)
Koira
2020-10-01 11:43:31
Тупоголовые ватники очередной раз обо*рались
новый
2020-10-01 11:41:35
У либерды конкретно подгорает. То кривизну измеряют на глаз, то ашипки выискивают. Не беда. Скоро установят на набережной дерево ихней дружбы - там будут хороводы водить с поташевым, фуксом и прочими агрикалчнутыми персонажами.
кир
2020-10-01 11:23:58
Зато в городе есть "ниверситет". В котором есть преподы с либеральными взглядами, а некоторые из них, уроженцы незалежной, ходят на одиночные пикеты. Другие готовят эмигрантов, тратя бюджетные деньги.
Неравнодушный
2020-10-01 11:18:31
Чего пристали, демоны?.. всё выискиваете что-то. Может, запятые теперь в университетах не изучают.
Судья
2020-10-01 11:12:34
пунктуационные ошибки, а не грамматические))))
новый
2020-10-01 11:12:09
Балетмейстер поташев из кустов фотографировал в бессильной злобе
Горожанин
2020-10-01 10:59:27
Чем больше становится "искусственного" интеллекта - тем меньше "естественного"... закон природы?
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