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В Петрозаводске открылись гастроли Московского областного театра кукол

Новости. Культура
17:59, 28 Октября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Актеры из российской столицы показали карельской публике постановку «Мойры Петроградского района», номинированную на «Золотую маску».

Трогательная сказочная история о древнегреческих богинях судьбы мойрах, проживающих в Петроградском районе Санкт-Петербурга, открыла 28 октября гастроли Московского областного театра кукол в Петрозаводске. Этот спектакль вошел сразу в пять номинаций национальной премии «Золотая маска» и стал лауреатом Второго международного детского фестиваля в 2019 году.

Выступление московской труппы на петрозаводской сцене стало возможным благодаря всероссийской программе «Большие гастроли», которую директор Театра кукол Карелии Любовь Васильева назвала «большим счастьем для театральных коллективов».

«До этой программы у нас была практически стагнация. Мы не могли выезжать из-за дороговизны: провоз декораций по маршруту отдельно, трансфер артистов — другая статья расходов, а третья статья расходов — это проживание, поэтому подняться на гастроли было практически невозможно даже таким мобильным театрам, как театр кукол, — рассказала Любовь Васильева журналистам. — В министерстве культуры Российской Федерации поняли, что это огромнейшая проблема, что театры существовать без гастролей просто не могут. Это новый зритель, это новые ощущения. Мы сами видели и знаем из практики, что даже на другой площадке в другом городе у нас даже артисты играли по-другому».

Последние два года программа «Большие гастроли» реализуется при участии Росконцерта. Она помогает театрам оплачивать провоз труппы и декораций, способствуя тем самым расширению творческих связей театральных коллективов и знакомству с постановками из разных регионов.


Сцена из спектакля. Фото: Валерий Поташов

«Нам очень понравился ваш театр и зал — признались «Столице на Онего» заслуженные артистки Московской области Наталья Третьяк и Анастасия Игнатенко после премьерного спектакля гастролей. — Нас очень вдохновляет публика, и когда мы слышим реакцию зала, нам интереснее и легче работать».

Выступление московской труппы продолжит «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек», которую театр покажет 29 и 30 октября.   

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Комментарии

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Изя
2021-10-28 18:34:51
Радостное событие , нужное , не осквернённое приставами с Ленина 19 ))) :)
антинытик
2021-10-28 18:47:59
Изя, не оскверненное агрекалчнутой тусовкой
Гость
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