В Петрозаводске открылись уличные фотовыставки #спасибоврачам

В окнах медиа-центра "Vыход" и на месте афиш кинотеатра "Премьер" появились фото медиков, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

Проходящий в соцсетях флешмоб #спасибоврачам получил свое продолжение в форме уличной выставки. Фотографии медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, размесили на площадках доступных обозрению пешеходов – в окнах медиа-центра "Vыход" и на месте афиш кинотеатра "Премьер", сообщили в Минкульте республики.

Инициатором выставки стал Центр народного творчества и культурных инициатив Карелии. Из-за действующего в регионе режима повышенной готовности учреждение пока не может работать в обычном режиме. Но, несмотря на ограничения, остаются уличные окна и билборды как выставочное пространство. На них и разместились фотографии медицинских работников.

"Искусство должно быть актуальным и выражать то, что заставляет хотя бы одного человека чему-нибудь научиться, проникнуться и стать лучше. Сейчас все наши взоры направлены на тех, кто борется с болезнью, и мы бы хотели выразить всю свою поддержку и всю возможную благодарность карельским врачам, медицинским сестрам и работникам скорой помощи", – сказал директор Центра народного творчества Андрей Редькин. Присоединиться к флешмобу #спасибоврачам в социальных сетях, опубликовав фотографии, добрые новости и хорошие истории, приглашают всех желающих.

Ранее сообщалось, что в Карелии медицинские работники получили обещанные стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19.