890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полупустые троллейбусы ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ) 1
Сегодня 11:20
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно"
Сегодня 15:59
Глава Карелии назвал хамством поведение зараженного COVID-19 соцработника из Видлицы 9
Сегодня 16:00

В Петрозаводске открылись уличные фотовыставки #спасибоврачам

Новости. Культура
17:20, 18 Мая 2020
фото: © Министерство культуры Республики Карелия
Загрузка...

В окнах медиа-центра "Vыход" и на месте афиш кинотеатра "Премьер" появились фото медиков, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.

Проходящий в соцсетях флешмоб #спасибоврачам получил свое продолжение в форме уличной выставки. Фотографии медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, размесили на площадках доступных обозрению пешеходов – в окнах медиа-центра "Vыход" и на месте афиш кинотеатра "Премьер", сообщили в Минкульте республики.

Инициатором выставки стал Центр народного творчества и культурных инициатив Карелии. Из-за действующего в регионе режима повышенной готовности учреждение пока не может работать в обычном режиме. Но, несмотря на ограничения, остаются уличные окна и билборды как выставочное пространство. На них и разместились фотографии медицинских работников.

"Искусство должно быть актуальным и выражать то, что заставляет хотя бы одного человека чему-нибудь научиться, проникнуться и стать лучше. Сейчас все наши взоры направлены на тех, кто борется с болезнью, и мы бы хотели выразить всю свою поддержку и всю возможную благодарность карельским врачам, медицинским сестрам и работникам скорой помощи", – сказал директор Центра народного творчества Андрей Редькин. Присоединиться к флешмобу #спасибоврачам в социальных сетях, опубликовав фотографии, добрые новости и хорошие истории, приглашают всех желающих.

Ранее сообщалось, что в Карелии медицинские работники получили обещанные стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:59
Тема недели
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно"
Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако, осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 7
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 4
13.05.2020 13:45
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
Сегодня 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»