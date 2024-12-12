В Петрозаводске открылся новый детский мультиспортивный клуб

В новом мультиспортивном клубе дети могут кататься на велосипедах и скейтбордах.

В Петрозаводске появилось новое место, где дети могут активно проводить время и развивать свои физические способности — мультиспортивный клуб Extreme Kids.

Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, инициатором проекта стал предприниматель Евгений Смирнов, который решил принести в Петрозаводск передовые методики тренировок. Благодаря его усилиям, бывшее государственное помещение было полностью отремонтировано и оснащено современным оборудованием, соответствующим всем стандартам безопасности.

Отмечается, что клуб работает по федеральной франшизе Extreme Kids, которая уже успела завоевать популярность в других городах России. В новом клубе дети любого возраста могут заниматься различными видами спорта: кататься на роликах, велосипеде, беговеле, BMX, скейтборде.