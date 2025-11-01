В Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных

Руководитель приюта Владимир Рыбалко рассказал, в каких условиях содержатся его четвероногие подопечные.

Этой осенью в Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для безнадзорных животных, сообщила глава города Инна Колыхматова в своём телеграм-канале.

— Организовали пункт на территории нашего предприятия «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, — рассказала она.

Работники приюта будут заниматься отловом и поиском хозяев для бездомных собак. Уже сейчас в вольерах содержатся более десяти спасённых псов.

— Когда нам поступают заявки о собаках, которые вызывают либо конфликтные ситуации, либо человеку просто хочется эту собаку спасти, мы туда выдвигаемся, берём и привозим сюда. Обеспечиваем едой, выгулом, при необходимости ветеринарным обслуживанием. Если собака взрослая и не имеет ветеринарных противопоказаний, она стерилизуется и чипируется. Задача приюта — из бездомного животного сделать домашнее, — пояснил руководитель Первого петрозаводского общественного приюта Владимир Рыбалко.

В ближайшем будущем волонтёры создадут группу ВКонтакте, посвящённую жизни своих четвероногих подопечных.

— И там будет вся информация по отловленным собакам — где они размещены, что с ними, вакцинированы ли они, чипированы, стерилизованы ли. Соответственно, будет идти направление к пристройству собак, — отметила руководитель Инициативной группы Жанна Михайлова.

Информацию о любом понравившемся животном можно получить уже сейчас по телефону: 8 (911) 403-26-03.

