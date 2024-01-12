В Петрозаводске открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

Он работает на базе поликлиники № 1.

Открыли первый в Петрозаводске Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщил в личном профиле глава Карелии.





«Работает он на базе поликлиники № 1 (Лесной пр., 40). Перепланировка и ремонт помещений, отдельный вход, подбор кадров, оснащение оборудованием — все это уже позади. Теперь пациенты могут не только пройти здесь химиотерапию, но и сделать необходимые исследования, в том числе лабораторные, эндоскопическое, УЗИ, компьютерную томографию», — написал Артур Парфенчиков.





По его словам, к созданию в республике сети таких центров по президентскому нацпроекту «Здравоохранение» приступили три года назад. Сегодня они работают в Костомукше, Сегеже и Сортавале. «И помогли выявить онкологию у более чем 500 человек. Я уж не говорю о том, что жители районов могут получать лечение, не выезжая в Петрозаводск», — подчеркнул губернатор.





«Поэтому планируем ЦАОП и в новой поликлинике, которую будем строить на Кукковке. А уже в этом году такой центр должен открыться в поликлинике РЖД», — добавил руководитель региона.