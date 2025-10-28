В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

Строительство моста через реку Лососинка на Кургане завершено, движение по новому мостику открыто.
О завершении работ рассказала глава города Инна Колыхматова. По ее словам, на переправе оперативно провели демонтаж старой, аварийной конструкции; возвели новые, надежные опоры и фундамент; смонтировали новый пролет и настил, установили наездные плиты; собрали прочные перильные ограждения; провели благоустройство прилегающей территории.
Еще в сентябре перед началом работ строители определили, что опоры и фундамент старой переправы практически разрушены. Поэтому и было принято решение не ремонтировать, а построить совершенно новый мост.
Переправа связывает Пригородный парк с парком Архиерейская дача. Неподалеку спорткомплекс «Курган», много пешеходных дорожек – место пользуется популярностью. В народе этот мостик называется «катанандовским» в честь бывшего главы Карелии, при котором мостик (его старая версия) и построили.
Напомним, 19 октября в Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту.