В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

Переправа связывает Пригородный парк с парком Архиерейская дача. Неподалеку спорткомплекс «Курган», много пешеходных дорожек – место пользуется популярностью. В народе этот мостик называется «катанандовским» в честь бывшего главы Карелии, при котором мостик (его старая версия) и построили.

Еще в сентябре перед началом работ строители определили, что опоры и фундамент старой переправы практически разрушены. Поэтому и было принято решение не ремонтировать, а построить совершенно новый мост.

О завершении работ рассказала глава города Инна Колыхматова. По ее словам, на переправе оперативно провели демонтаж старой, аварийной конструкции; возвели новые, надежные опоры и фундамент; смонтировали новый пролет и настил, установили наездные плиты; собрали прочные перильные ограждения; провели благоустройство прилегающей территории.

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.