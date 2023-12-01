В Петрозаводске открывается автовокзал

Стала известная точная дата открытия автовокзала в столице Карелии.

В Петрозаводске после нескольких лет ремонта открывается здание автовокзала. Об этом сообщили в ГУП «Карелавтотранс».

Автовокзал откроет свои двери в ближайший понедельник, 4 декабря. С этого числа именно оттуда будут отправляться и туда будут приходить автобусы, там же будет организована продажа билетов.

Автовокзал будет работать с 5.00 до 1.00 каждый день.

В «Карелавтотранс» напомнили, что с 4 декабря продажа автобусных билетов, а также прибытие и отправление автобусов на железнодорожный вокзал Петрозаводска отменяется.

Напомним, ранее автовокзал в Петрозаводске получил положительное заключение стойнадзора после реконструкции.