В Петрозаводске открывается новая девятиэтажная гостиница

В центре Петрозаводска на следующей неделе открывается апарт-отель «Тайвас» с 131 номером.
В Петрозаводске завершилось строительство первого апарт-отеля в городе. Здание расположено на улице Анохина 31А. Напомним, что отличие апарт-отеля от гостиницы в том, что вместо привычных номеров клиенты платят за небольшую квартиру, при этом могут пользоваться и сервисами гостиницы.
Апарт-отель «Тайвас» (в переводе с карельского «небо») — это девятиэтажное здание. В отеле, как говорится на его сайте, 131 номер различных категорий площадью от 24 до 75 кв. м. Главная особенность апарт-отеля «Тайвас» — полноценная кухня в каждом номере. Также есть стоянка на 24 автомобиля.
Отель планировали открыть еще в первом квартале года, однако открытие постоянно переносилось. По нашим данным, оно намечено на 1 сентября, то есть в ближайший понедельник. В нем примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.
В июле Госкомитет по стройнадзору провел полную проверку здания и принял его. Как сообщили в ведомстве, здание обеспечено полным современным инженерно-техническим оборудованием. В ходе итоговой проверки проведены испытания отдельных внутренних инженерных систем, а также комплексные испытания автоматической системы пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что отель будет относиться к бюджетному сегменту. В планах принимать не только туристов, но и предлагать места размещения для спортивных команд, работников бюджетной сферы.
