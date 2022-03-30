В Петрозаводске открывается предприятие по изготовлению травяных чаев

Начинающий предприниматель с помощью Центра «Мой бизнес» запускает в столице Карелии производство травяных сборов из дикоросов.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, жители республики не боятся начинать свое дело. Петрозаводчанка Елена Хидман, решившая заняться травяными сборами из дикоросов, обратилась в Центр «Мой бизнес» за консультацией. Она знала, что здесь можно получить помощь в решении юридических и финансовых вопросов и пройти обучение по различным направлениям предпринимательской деятельности. Елене помогли подготовить пакет документов для регистрации ИП, а затем пригласили принять участие в образовательной программе «Азбука предпринимательства», которая прошла в Петрозаводске с 21 по 25 марта.

«По образованию я преподаватель ИЗО и черчения. Работала долгое время в типографии на производстве, потом — продавцом. Я фотографировала, рисовала аквагрим. Но уже с 2016 года думала об открытии своего дела, связанного с травяными сборами. В нашей семье было принято пить чаи из трав, это вкусно и полезно. Я хотела дать возможность другим людям почувствовать это удовольствие: ощутить заботу Природы на себе. Посоветовалась с семьей, близкие меня поддержали. Но оформить производство травяного чая из дикоросов как бизнес-идею решилась только в 2021 году. Я обратилась за поддержкой в Корпорацию развития Республики Карелия и не прогадала», — поделилась Елена Хидман.

Корпорация развития является оператором регионально Центра «Мой бизнес», созданного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Когда я стала сомневаться в выборе системы налогообложения, решила отложить работу над планом на потом. И тут мне пришла на помощь „Азбука предпринимательства“. После обучения у меня практически не осталось никаких вопросов. Организаторы создали уютную, почти домашнюю атмосферу. С нами занимались удивительные спикеры и бизнес-тренеры. На тренинге я познакомилась с множеством интересных, ярких людей. С некоторыми у нас наметились совместные планы для бизнеса, возможно, создадим необычный, креативный, масштабный проект. Главное — я испытала радость от преодоления своих страхов и неуверенностей. Теперь у меня есть свое дело. Осталось пройти сертификацию моих сборов и радовать людей карельскими травяными сборами из дикоросов», — рассказала начинающий предприниматель.

Получить поддержку в сертификации, составлении бизнес-планов и обучении предприниматели могут бесплатно в Центре «Мой бизнес» Республике Карелия либо на условиях софинансирования.

Получить консультацию можно по телефону 8 (8142) 44-54-00 либо в офисе по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.