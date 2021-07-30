В Петрозаводске открывается продажа билетов на «золотомасочный» спектакль БДТ

После летних каникул открывается касса Музыкального театра Карелии, на сцене которого в сентябре пройдут гастроли БДТ и Оренбургского государственного театра музкомедии.

С 3 августа билеты на спектакли Музыкального театра вновь можно будет купить в кассе — она откроется после летних каникул и будет работать ежедневно.

Показ спектаклей театр планирует начать в сентябре. Весь месяц зрителей ждут гастрольные программы. БДТ им. Товстоновгова с золотомасочным спектаклем «Слава», мюзиклы в постановке Оренбургского театра музыкальной комедии, «Снежное шоу» Славы Полунина — вот основные события насыщенного гастролями первого осеннего месяца.

Труппа Музыкального театра в свою очередь также отправится в сентябре на гастроли. Сезон оперы и балета на родной сцене Музыкальный театр Карелии откроет в первые выходные октября.

Так, 4 и 5 сентября Фестиваль «Золотая маска в Петрозаводске» представит спектакль «Слава» БДТ имени Г. А. Товстоногова — постановку Константина Богомолова, ставшую одной из самых обсуждаемых и ярких премьер сезона 2018/2019. «Слава» — спектакль, поставленный одним из ведущих современных режиссеров Константином Богомоловым. Действие спектакля, поставленного по стихотворной пьесе советского драматурга Виктора Гусева, разворачивается в СССР в 1930-е годы, ее главные герои — инженеры-летчики, выполняющие опасное задание. «Слава» дает возможность увидеть героизм простых людей советской эпохи, их любовь и отношения в семье глазами современного человека, который знает, что случилось со страной в ХХ веке и чем она живет сейчас. В одной из главных ролей в спектакле занята народная артистка России Нина Усатова.

С 8 по 12 сентября в Петрозаводске состоятся большие гастроли Оренбургского государственного театра музыкальной комедии. В афише — пять спектаклей, среди которых четыре мюзикла заслуженного деятеля искусств РФ, композитора, продюсера Кима Брейтбурга. Мюзиклы «Голубая камея» с историей княжны Таракановой, «Джейн Эйр» по известному роману Шарлотты Бронте, пушкинская история «Дубровский», а также классическая музыкальная история о проделках Ханумы и детский мюзикл «Снежная королева» — артисты из Оренбурга везут в Петрозаводск свои лучшие спектакли.

Труппа Музыкального театра Карелии отправится в Оренбург с ответным визитов 13 сентября. В недельной гастрольной программе театра классика — оперы «Мадам Баттерфляй» и «Любовный напиток», балеты «Дон Кихот» и «Жизель». Культурный обмен между регионами стал возможен благодаря крупной федеральной программе «Большие гастроли».

Пока карельские артисты радуют своим искусством жителей Урала, сцена театра пустовать не будет. Целую неделю на ней будет работать знаменитый Слава Полунин со своим легендарным «Снежным шоу» (Slavaʼs Snow Show). Билеты скоро появятся в продаже.

А 25 сентября Музыкальный театр традиционно пригласит всех желающих на День открытых дверей. Новый сезон в Музыкальном театре начнется в первые выходные октября показом оперы «Царская невеста», премьера которой состоялась в марте 2021 года.