В Петрозаводске открывается рождественская ярмарка

Жители и гости карельской столицы смогут поучаствовать в мастер-классах и анимационных программах.

С 25 декабря по 8 января на площади Кирова развернется традиционная рождественская ярмарка, сообщили в мэрии города (6+). Для жителей и гостей Петрозаводска будут работать торговые павильоны, ресторанный комплекс и каток.

Тематические мастер-классы проведут художник-педагог Майя Савчук, специалист по декоративно-прикладному творчеству Анна Лобанова и мастер по плетению из бумажной лозы Юлия Сергеева. Они научат создавать новогодние игрушки, сувениры и открытки. Кроме того, для посетителей организуют различные анимационные программы.



С 25 декабря по 8 января в ресторанном комплексе будет работать резиденция повелителя северного ветра Борея, а с 29 декабря по 8 января здесь же представят лучшие работы конкурса мастеров «Посох Деда Мороза».





Официальное открытие ярмарки «Чудеса под Новый год» состоится 29 декабря, в 17.00, на главной сцене Петрозаводска. 7 января, в 16.00, на площади Кирова пройдет церемония закрытия – «Время добрых дел».



Ознакомиться с планом праздничных мероприятий можно на сайте мэрии столицы Карелии.