В Петрозаводске открывается сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка будет работать с 3 по 12 октября.
В Петрозаводске сегодня, 3 октября, начинает работу осенняя сельскохозяйственная ярмарки.
Торжественное открытие состоится в 12:00 на площадке у пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. Для гостей подготовили праздничную программу с песнями, танцами и конкурсами. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.
На ярмарке можно будет купить продукцию местных производителей. В продаже будет мясо от племенных хозяйств «Мегрега» и «Ильинское», рыба от компании «Три тумана», молочная продукция из Эссойлы, мед, овощи и другие товары. Также на ярмарке представят товары из других регионов России и из Беларуси.
Для удобства посещения изменили маршрут автобуса № 25. Теперь он будет останавливаться рядом с Ярмарочной площадью.
