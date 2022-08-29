С 25 сентября бездомных в Петрозаводск будут кормить и одевать.
Как сообщается в паблике социального центра «Попечение», в воскресенье, 25 сентября, в Петрозаводске открывается сезон кормления бездомных.
В связи с этим социальный центр обращается за помощью ко всем неравнодушным:
Очень нужны:
• Мясные консервы
• Сладости и печенье
• Чай в пакетиках
• Сахар
• Одноразовая посуда
• Глубокие тарелки
• Чашки
• Большие ложки
Также, по информации организаторов, не лишним будет мужская тёплая одежда — кофты, свитера, бадлоны, куртки, трусы, носки и обувь от 41-го размера.
Помощь можно передать по адресу: ул. Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.
Ежедневно с 10.00 до 13.00.
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