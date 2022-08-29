С 25 сентября бездомных в Петрозаводск будут кормить и одевать.

Как сообщается в паблике социального центра «Попечение», в воскресенье, 25 сентября, в Петрозаводске открывается сезон кормления бездомных.

В связи с этим социальный центр обращается за помощью ко всем неравнодушным:

Очень нужны:

• Мясные консервы

• Сладости и печенье

• Чай в пакетиках

• Сахар

• Одноразовая посуда

• Глубокие тарелки

• Чашки

• Большие ложки

Также, по информации организаторов, не лишним будет мужская тёплая одежда — кофты, свитера, бадлоны, куртки, трусы, носки и обувь от 41-го размера.

Помощь можно передать по адресу: ул. Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.

Ежедневно с 10.00 до 13.00.