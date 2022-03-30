В Петрозаводске открывается выставка фотохудожницы Юлии Утышевой «Сакральная геометрика»

Работы мастера выполнены в технике альтернативной ручной печати с использованием кофе и соды.

В Петрозаводске вечером 21 апреля открывается выставка работ фотохудожницы Юлии Утышевой, которую многие в карельской столице знают как руководителя Академии фотографии и мастерской «Фотоглаз/Photoglass». Новая экспозиция в медиа-центре «Vыход» называется «Сакральная геометрика», а в черно-белых пейзажах запечатлены городские кварталы, старинные поморские и вепсские деревни, небеса и деревья.

Как рассказала автор выставки «Столице на Онего», ее работы выполнены в технике альтернативной ручной печати. О том, что это такое, и зачем для этого нужны кофе и сода, читайте тут.