В Петрозаводске открываются новые мобильные пункты вакцинации против гриппа

С 20 по 31 октября в Петрозаводске в будние дни с 13:00 до 16:00 начнет работу дополнительный мобильный пункт вакцинации против гриппа и ОРВИ. Он будет размещен у теоретического корпуса Медицинского института по адресу ул. Красноармейская, 31а.
На сегодняшний день в столице Карелии уже успешно работают несколько таких пунктов:
· ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной, 47а, нулевой этаж, вход № 2). Режим работы: в будни с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00, в субботу — с 11:00 до 15:00.
· У гипермаркета «Магнит» (ул. Ровио, 15а). Режим работы: с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:30, в субботу — с 11:00 до 15:00.
· В здравпункте ПетрГУ (ул. Герцена, 31б). Режим работы: в будние дни с 11:00 до 13:00.
Благодаря мобильным пунктам удобную возможность защитить свое здоровье уже использовали более 12 тысяч жителей города.
Всего с начала кампании по вакцинации в Карелии прививки сделали более 176 тысяч человек, из них свыше 54 тысяч — дети. Высокий уровень коллективного иммунитета сохраняется среди групп риска: вакцинировались более 95% медицинских работников и свыше 85% работников образования.
«Мы организовали прививочные посты в рамках таких мероприятий, как мужской чекап на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера», — сообщили в телеграм-канале министра здравоохранения Республики Карелия Михаила Охлопкова.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что заболеваемость ОРВИ в Карелии ниже эпидпорога во всех возрастных группах.