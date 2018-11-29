В Петрозаводске отловили 450 бродячих собак

Очередной рейд по выявлению мест скопления безнадзорных животных состоялся в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

С начала года в приют было помещено 450 особей.

Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, все отловленные животные были чипированы, многим из них сделана стерилизация. Некоторые собаки из приюта обрели новых хозяев.

"Во время нынешнего время рейда мы обнаружили несколько мест прикорма безнадзорных собак: неподалеку от детского объединения на улице Кутузова, возле улицы Антонова и рядом с территорией наркологического диспансера в районе Сулажгоры", - сказала Анна Дудырина.

Мероприятия по отлову бродячих животных будут продолжены в декабре: город получил дополнительное финансирование на их проведение. Специалисты-экологи также напоминают владельцам четвероногих питомцев, что в Первом петрозаводском общественном приюте для бездомных животных: продолжается акция по льготному проведению стерилизации собак.

"Туда можно привезти своего питомца: при стоимости операции в 3,5 тысячи рублей специалисты приюта сделают ее за 500 рублей", - сообщила Анна Дудырина.

Администрация города напоминает владельцам собак и кошек, что они несут полную ответственность за условия их содержания и поведение. Сообщать об агрессивных и безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.