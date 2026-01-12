В Петрозаводске отменили крещенские купания

Традиционных купаний на праздник Крещения в карельской столице в этом году не будет.
Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в администрации Петрозаводска.
— В связи неблагоприятной ледовой обстановкой, сложившейся в месте планируемого проведения Крещенских купаний (толщина льда 20 см, лед рыхлый и неоднородный), а также в целях недопущения случаев провала людей под лед при установке купели, Отдельским казачьим обществом Республики Карелия принято решение об отмене Крещенских купаний на территории Петрозаводского городского округа, — говорится в комментарии мэрии.
В прошлом году купания в Петрозаводске были организованы на набережной вблизи памятника Петру I. В них приняли участие сотни человек. 19 января православные христиане отмечают Крещение — один из 12 главных православных праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. Добавим, что официальная Церковь купания в проруби не поддерживает.
