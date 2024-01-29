В Петрозаводске отметили 100-летний юбилей Заслуженного работника народного хозяйства Карелии

На предложение отметить 110 лет Сергей Федотов ответил: «А давайте».

Глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице в соцсети рассказала о поздравлении со 100-летним юбилеем Сергея Дмитриевича Федотова, Заслуженного работника народного хозяйства Карелии.

Глава Петрозаводска вместе с представителями мэрии лично поздравила юбиляра и заодно поинтересовалась, как прожить 100 лет и сохранить ясность ума и бодрость.

Сергей Дмитриевич рекомендовал простые рецепты: движение каждый день, просмотр познавательных передач, здоровый образ жизни с отказом от вредных привычек, и, главное — думать о хорошем и относиться к людям с добром.

Как написала Инна Колыхматова, на предложение отметить 110 лет именинник ответил: «А давайте!».