В Петрозаводске отметили день рождения Державина

К памятнику Гавриила Державина возложили цветы и провели открытые чтения.

Вчера,14 июля, жители Петрозаводска отметили день рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, об этом рассказали в администрации города. Горожане возложили цветы к памятнику поэта и поучаствовали в открытых чтениях стихотворений.

14 июля исполнилось 282 года со дня рождения Державина. В честь этого карельское Общество татарской культуры «Чулпан» организовало мероприятие в честь государственного деятеля.