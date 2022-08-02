В Петрозаводске отмыли от граффити детский городок

«Служба заказчика» ремонтирует оборудование детских городков в карельской столице.

По сообщению администрации города, мобильная бригада «Службы заказчика» работает в разных районах Петрозаводска. Специалисты чинят и меняют повреждённые элементы на детских площадках, закрашивают многочисленные граффити на конструкциях, скамейках и урнах.

Одним из крупных объектов стал детский городок в Дмитриевском сквере, расположенный в районе пересечения Первомайского проспекта с улицами Ленинградской и Антикайнена. На площадке восстановили прорезиненное покрытие, починили подвесные качели и качели-гнезда, очистили конструкции от различных рисунков и надписей. Также на газонах выкосили траву. Кроме того, сотрудники мобильной бригады восстановили поручни на пружинных качелях в Приозерном парке и в сквере 70-летия Победы.

Администрация просит петрозаводчан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ в игровых зонах отдыха и не препятствовать ремонту.