В Петрозаводске отпразднуют День государственного флага

Праздник пройдет в формате митинг-концерта.

22 августа в 13:00 на Советской площади в Петрозаводске отметят День Государственного флага. Об этом рассказали в городском совете. Известно, что праздник пройдет в формате митинг-концерта.

— В торжественном мероприятии у памятника Отто Куусинену примут участие представители власти, общественных организаций, патриотических сообществ и центров, а также участники СВО, творческие коллективы города, жители и гости карельской столицы, — подчеркнули в городском совете.

Ключевым событием станет шествие волонтерских и молодежных организаций Карелии с огромным флагом России.

— Участникам праздника раздадут воздушные шары, ленточки и флажки, — рассказали в органе местного самоуправления.

День Государственного флага РФ был установлен указом Президента России 20 августа 1994 года в честь возрождения государственной символики страны.