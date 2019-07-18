В Петрозаводске отремонтировали двор, в котором больше полувека ничего не делалось

В рамках федеральной программы "Городская комфортная среда" провели ремонтные работы во дворе домов №4 и №6 по улице Пирогова, где с 1958 года ничего не делалось.

В минувшую среду, 17 июля, глава Петрозаводска Ирина Мирошник с депутатами Петросовета и специалистами сферы ЖКХ провела выездное совещание - мэр встретилась с жильцами домов №4 и №6 по улице Пирогова, где недавно завершились ремонтные работы дворовой территории.

По словам собственников жилья, их двор не видел ремонта со дня постройки домов, с 1958 года, уже больше 60 лет.



Столица на Онего

"Двор до ремонта был ужасен, - сказали жильцы Ирине Мирошник. – У нас асфальт вдоль дома под окнами проваливался, в подвал попадала вода, в квартирах на первом этаже намокали стены, была сырость. Мы сами все засыпали, чтобы спастись от воды. Двор был заставлен машинами, так как паркуются здесь все, кто приезжает в Республиканскую больницу, а проезды были узкими".

На сегодняшний день двор претерпел значительные изменения.



Столица на Онего

"Было заменено асфальтобетонное покрытие с расширением парковочных мест, установлены новые бортовые камни, выполнена отмостка и расширена тропинка", - сообщил представитель подрядной организации "ОнегоДорСтрой".

Также компания "Контрейд Карелия" установила во дворе детскую площадку.



Столица на Онего

Благоустройство и ремонт дворовой территории стал возможен благодаря федеральной программе "Городская комфортная среда", в которой жильцы домов №4 м №6 по улице Пирогова приняли участие, получив на реализацию своей идеи благоустройства 2 млн рублей, часть из которых вложили сами.



Столица на Онего

В ходе беседы с главой города жильцы пожаловались, что, несмотря на отремонтированный двор, нерешенных вопросов по благоустройству остается достаточно. Например, во дворе до сих пор нет освещения, стоят старые скамейки, а посетители Республиканской больницы так и продолжают оставлять машины у них во дворе, только уже на новой парковке и вдоль расширенного проезда.

Многие вопросы Ирина Мирошник пообещала решить.

"Мэрия будет расширять парковку для Республиканской больницы, мероприятия по этому поводу уже запланированы, - заверила Мирошник. – И подумаем по поводу установки шлагбаума при въезде в ваш двор".

Ирина Мирошник сообщила, что сегодня ремонт дворовых территорий находится в завершающей стадии: где-то работы уже выполнены полностью, где-то еще ждут оборудования.

"Если график ремонта дорог пришлось корректрировать в связи с ухудшением погодных условий, то во дворах, так как объем работ меньше, многое успели сделать до наступления дождливого периода. По реализации проекта "Городская комфортная среда" в части дворовых территорий у нас опасений нет. Мы укладываемся в сроки".



Столица на Онего

Напомним, по программе "Формирование комфортной городской среды-2019" предполагается отремонтировать 35 городских территорий. Для реализации программы бюджету Петрозаводского городского округа выделено из федерального бюджета 58 млн рублей. В рамках благоустройства проводится асфальтирование дворовых территорий, подъезды к домам, обустройство парковочных мест, зон отдыха - игровых площадок, формируются газоны, клумбы.