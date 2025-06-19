В Петрозаводске отремонтировали тротуар на улице Анохина

Новое асфальтированное покрытие появилось в центре Петрозаводска.
В Петрозаводске привели в порядок пешеходную зону около школы имени С. А. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Петросовета.
Как рассказали в ведомстве, подрядчик демонтировал старое покрытие, выровнял поверхность и уложил новое асфальтовое покрытие на участке между домами № 37 и 35 по улице Анохина.
Также установили дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей рядом со зданием школы.
— Со школой № 10 мы сотрудничаем с самого начала моей депутатской деятельности. Ранее нам уже удалось построить в ней новую спортивную площадку. Уверена, на очереди другие долгожданные ремонты и обновления, — отметила председатель городского Совета Надежда Дрейзис.
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