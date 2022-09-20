Власти Петрозаводска обещают до зимы отремонтировать еще семь разбитых дорог

В перечень дополнительных объектов для осеннего ремонта попали дороги, на состояние которых чаще всего жалуются в мэрию горожане.

Администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт на дополнительный ремонт автомобильных дорог. Это стало возможно благодаря экономии в городском бюджете. Подрядчиком выступит ООО «АМТЕК», рассказали в мэрии.

В перечень попали объекты, по которым горожане чаще всего обращались в администрацию. К началу ноября отремонтируют участки на Белорусской улице (от улицы Мелентьевой до Кожевенного переулка), улице Варламова (от улицы Правды до дома № 32 по улице Варламова), Комсомольском проспекте (от кольца до улицы Братьев Озеровых), Сулажгорском проезде и 5-м Внутриквартальном проезде.

Помимо этого, полностью будет приведен в порядок проезд между домами № 23 и № 25 по улице Репникова.

«Местные жители очень хотели привести эту дорогу в порядок: в этом году дом № 23 участвовал в программе „Комфортная городская среда“ — асфальт во дворе новый, а примыкающий проезд — в ямах. Это, конечно, не дело. Не раз говорил — если жители стараются благоустроить свою территорию, город в стороне не останется. Усилия нужно консолидировать», — написал на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Уже на этой неделе подрядчик приступит к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на стадии заключения находится еще один муниципальный контракт на ремонт Сердобольского проезда. Его приведут в порядок благодаря субсидии правительства Карелии. Подрядчиком также выступит ООО «АМТЕК», работы будут выполнены в этом году, уточнили в администрации города.

Ранее сообщалось, в Карелии ремонт трассы «Машезеро-Шапшезеро» затянулся из-за риска просадки дороги.