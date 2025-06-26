В Петрозаводске отремонтируют провал на набережной

Ранее в этом году на Онежской набережной проходила замена бетонных плит.

Администрация Петрозаводска пообещала отремонтировать провал на Онежской набережной. Как рассказали в РБК, администрация направила сотрудников МКУ «Служба заказчика» для установки ограждения вокруг провала для обеспечения безопасности. В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время на месте произведут бетонирование и отсыпку, а также монтаж плитки.

Ранее компания «Карелид» отремонтировала городскую набережную на безвозмездной основе. Компания заменила более 500 бетонных плит.