В Петрозаводске отремонтируют семь школ

Мэр города рассказала какие школы обновят к началу учебного года.

Стало известно, что в Петрозаводске обновят семь школ к началу учебного года. О капитальном ремонте школ рассказала на своей странице мэр города – Инна Колыхматова.



«Активно готовим наши школы к новому учебному году. Регулярно контролирую ход капитальных ремонтов. Они проходят в семи общеобразовательных учреждениях – таких масштабов в Петрозаводске не было давно!» – поделилась глава города.



К осени в Петрозаводске обновят школы: № 7, № 12, № 29, № 35, № 39, № 43, № 3.



В школах планируют провести все демонтажные работы: демонтаж кровли, фасада, перекрытий. Также демонтируют старые инженерные сети отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Планируется замена полов.



По плану подрядчики должны установить новые конструкции и системы. Специалисты проведут монтаж новой кровли, фасадных элементов, новых инженерных сетей и вентиляции. Запланированы общестроительные работы.



Поскольку ремонт капитальный, будет выполнена отделка помещений и замена полов.