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Новости. Общество
12:32, 24 Апреля 2018

В Петрозаводске оценят целесообразность реконструкции стадиона "Спартак"

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Управление капительного строительства Карелии объявило аукцион для выбора организации, которая проведет обследование возможности дальнейшей эксплуатации стадиона "Спартак" в Петрозаводске.

Планируется детальное обследование всех строительных конструкций зданий и сооружений, инженерной инфраструктуры и других объектов. Цель обследования – "заключение о возможности дальнейшей эксплуатации и целесообразности проведения реконструкции", говорится в техническом задании аукциона, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-04-24 15:27:23
Неее, еще больше тренажеров на улице надо поставить. Прям весь стадион в шахматном порядке. Климат тут благоприятствует.
однозначно
2018-04-24 14:58:46
Он и раньше не соответствовал. Обычный типовой проект. Вполне достаточно оставить центральную трибуну, а остальные снести за ненадобностью. Даже если там Кобзон петь будет, все равно не заполнится. Хоть рыбники, хоть морс с калитками.
Горожанин
2018-04-24 14:07:38
А еще бы снести забор и отдать людям пустующий почти десятилетие стадион на ул. Краснофлотской!
Os
2018-04-24 13:04:22
На сайте правительства Карелии было объявлено о возрождении ФК «Карелия» . Где она играть тогда будет, если "Спартак" закроют, на "Юности"?
Гость
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