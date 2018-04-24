В Петрозаводске оценят целесообразность реконструкции стадиона "Спартак"

Управление капительного строительства Карелии объявило аукцион для выбора организации, которая проведет обследование возможности дальнейшей эксплуатации стадиона "Спартак" в Петрозаводске.

Планируется детальное обследование всех строительных конструкций зданий и сооружений, инженерной инфраструктуры и других объектов. Цель обследования – "заключение о возможности дальнейшей эксплуатации и целесообразности проведения реконструкции", говорится в техническом задании аукциона, сообщают "Вести Карелии".

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