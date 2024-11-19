В Петрозаводске отстранили от управления нетрезвого инструктора автошколы

Мужчине грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, сотрудники инспекции отстранили от управления нетрезвого инструктора автошколы.



В минувшую субботу кандидаты в водители сдавали практический экзамен. Сотрудник экзаменационного отделения МРЭО Госавтоинспекции Карелии почувствовал запах алкоголя от одного из инструкторов автошколы, который приехал на мероприятие на автомобиле.

Полицейский вызвал на место коллег – инспекторов дорожно-патрульной службы. Автоинспекторы отстранили водителя от управления и провели освидетельствование, которое подтвердило нетрезвое состояние. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 2,092 мг/л этилового спирта.



В отношении 40-летнего инструктора составили протокол. Автомобиль нарушителя переместили на штрафстоянку.

Мужчину в ближайшее время ждет суд. Ему грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.