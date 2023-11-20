В Петрозаводске ожидается стремительное падение атмосферного давления

Жителей карельской столицы предупредили о стремительном снижении атмосферного давления на 20-25 миллиметров ртутного столба за сутки.

О предстоящем резком снижении атмосферного давления рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии»

Стремительное падение атмосферного давления на 20-25 миллиметров ртутного столба за сутки - с 755 до 730 - ожидается в карельской столице с 22 на 23 ноября, сообщили в паблике.

Также 23 ноября усилится юго-восточный ветер.



Начиная с вечера 23 или с ночи 24 числа осадки разной интенсивности, связанные с Онежским озером, ожидаются ежедневно. Снежный покров заметно увеличится, предупредили в сети.



Средняя температура в Петрозаводске составит -5, -10 градусов, в ночь на 23 ноября ожидается -14...-17 градусов.