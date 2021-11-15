В Петрозаводске падающие с высоты многоэтажек оконные рамы могут убить прохожих (ВИДЕО)

Жители Древлянки пожаловались депутату Петросовета на выпадение балконных оконных створок в жилых домах.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, жители Петрозаводска ведут сбор подписей с требованием решить проблему выпадающих оконных рам из домов в районе Скандинавского проезда. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В сообществе опубликовано видео, как одна из выпавших рам разбивает стекло в припаркованной машине.

«Уважаемые жители района! В связи с систематическим выпадением балконных оконных створок в домах нашего района, было написано обращение депутату Елизавете Васильевой с просьбой помочь в решении данной проблемы. Самопроизвольное выпадение балконной створки создает угрозу порчи имущества, жизни и здоровью людей. Подписать обращение вы можете в следующий местах:

— аптека на Скандинавском, 12

— магазин Магнит Косметик на Скандинавском 16

— магазин Олония на Скандинавском, 6», — гласит текст заявления.

Авторы инициативы намерены передать обращение депутату в понедельник.