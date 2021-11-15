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В Петрозаводске падающие с высоты многоэтажек оконные рамы могут убить прохожих (ВИДЕО)

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12:33, 27 Ноября 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скриншот видео

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Жители Древлянки пожаловались депутату Петросовета на выпадение балконных оконных створок в жилых домах.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, жители Петрозаводска ведут сбор подписей с требованием решить проблему выпадающих оконных рам из домов в районе Скандинавского проезда. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В сообществе опубликовано видео, как одна из выпавших рам разбивает стекло в припаркованной машине.

«Уважаемые жители района! В связи с систематическим выпадением балконных оконных створок в домах нашего района, было написано обращение депутату Елизавете Васильевой с просьбой помочь в решении данной проблемы. Самопроизвольное выпадение балконной створки создает угрозу порчи имущества, жизни и здоровью людей. Подписать обращение вы можете в следующий местах:
— аптека на Скандинавском, 12
— магазин Магнит Косметик на Скандинавском 16
— магазин Олония на Скандинавском, 6», — гласит текст заявления.

Авторы инициативы намерены передать обращение депутату в понедельник.

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Комментарии

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карел
2021-11-27 13:03:14
Мэр и губернатор что поэтому поводу говорят ? Видимо не до этого , антиваксеров мочат ?
сашка гомельский
2021-11-27 12:50:17
Понаставят кастрюль под окнами и ноют. А сами с утра свои драндулеты прогревают и на остальных жителей плюют
кир
2021-11-27 12:45:20
По публикации в СМИ возбудить уголовное дело, не дожидаясь получения заявления. Арестовать виновников и поместить в пыточную камеру до выяснения всех обстоятельств дела. Так должно быть, болезные.
Гость
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