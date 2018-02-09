17:40, 09 Февраля 2018
В Петрозаводске парень пытался незаметно вынести из магазина шоколада на 8,5 тысячи рублей
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В Петрозаводске 18-летнего молодого человека подозревают в открытом хищении подарочных упаковок шоколада в гипермаркете.
Как рассказали в карельском отделе Росгвардии, в четверг в одном из гипермаркетов карельской столицы сработала тревожная сигнализация.
"Прибывшая на место группа задержания выяснила, что 18-летний юноша совершил открытое хищение подарочных упаковок шоколада. Товар был сложен в рюкзак, но уйти незамеченным злоумышленник не смог", - отметили в ведомстве, добавив, что ущерб превысил 8,5 тысячи рублей.
На место вызывали следственно-оперативную группу полиции. Возбуждено уголовное дело.
"В ходе следствия выяснится, для какой цели подозреваемому было нужно столько сладостей", - заключили в Росгвардии.
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