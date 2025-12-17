В Петрозаводске партия «Новые люди» провела форум, посвящённый решению вопросов ЖКХ

Партия «Новые люди» провела в Петрозаводске форум «ЖКХ: Перезагрузка». На нём жители Карелии и приглашённые эксперты обсудили самые острые проблемы жилищного комплекса: несвоевременный вывоз мусора, из-за которого на свалках появились крысы, износ сетей, произвол управляющих компаний и многое другое.
Ведущим спикером на форуме стала Сардана Авксентьева. Она поделилась своим практическим опытом модернизации ЖКХ в условиях сурового климата: депутат Госдумы ранее была мэром Якутска. Модератором дискуссии выступил руководитель карельского отделения партии, депутат Законодательного собрания Республики Карелия Сергей Усатенко.
Участники форума обсудили разграничение принадлежности сетей, создание автономных источников ресурсоснабжения и строительство очистных сооружений в районах Карелии.
«В городах строят новые микрорайоны, но при этом подключают их к старым сетям, которые уже давно изношены и не предназначены для таких нагрузок. Поэтому мы в партии ‟Новые люди” приглашаем к себе экспертов в самых разных сферах, чтобы затем предоставить правительству план по модернизации систем», — отметила Сардана Авксентьева.
Также во время поездки в Петрозаводск Сардана Авксентьева посетила ряд проблемных домов, чтобы на месте ознакомиться с вопросами ЖКХ. Депутат Госдумы пообщалась с жильцами дома 18б на проспекте Ленина и аварийного дома на улице Советской,1. Она направит депутатские запросы в прокуратуру Карелии, а также возьмёт ситуацию с ненадлежащим состоянием санитарных точек и аварийным домом под личный контроль.
Подробнее – в видео от ТК «ГТРК – Карелия»: