В Петрозаводске паспортная служба изменила режим работы и-за коронавируса

Петрозаводская паспортная служба с 25 марта осуществляет прием граждан по отдельному графику.

По сообщению городской администрации, график работы паспортной службы изменен в целях усиления профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С 25 марта горожан специалисты службы принимают в понедельник и среду - с 10 до 14 часов, во вторник и четверг – с 13 до 17 часов. Пятница - неприемный день. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Петрозаводская паспортная служба располагается по адресу: улица Гоголя, 22.

Ранее стало известно о закрытии муниципальных бань Петрозаводска из-за коронавируса.