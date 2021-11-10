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В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+

Новости. Происшествия
10:28, 10 Ноября 2021
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК / скриншот видео

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В столице Карелии пассажир троллейбуса рассказал, что был избит за просьбу надеть медицинские маски в транспорте.

Конфликт произошел в петрозаводском троллейбусе, курсирующем по маршруту № 1. Пострадавший рассказал, что попросил мужчину и женщину надеть маски в салоне, после чего был избит. Видео конфликта опубликовано в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«22 октября около 18:30 в троллейбусе маршрута N 1 я попросил кондуктора обратиться к молодым людям, чтобы они надели маски. За это был избит ими на остановке „Филармония“», — сообщил автор поста

Всего в сообществе опубликовано три ролика из салона троллейбуса. На кадрах видно, как между пассажирами происходит словесный конфликт, затем он перерастает в избиение. Сперва женщина таскает за волосы молодого человека, затем этого же пассажира избивает мужчина.

Автор поста обращается к горожанам с просьбой оказать помощь в розыске мужчины и женщины, с которыми у него произошел конфликт.

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Комментарии

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Эно
2021-11-10 11:15:07
народ умышленно стравливают, разделяя по принципу привит- не привит.

Либерлаьные демократизаторы счастливы, думают, что погреют руки на этом
Гость
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