В Петрозаводске пассажиры выгнали с остановки маршрутку, чтобы сесть в троллейбус

Водитель маршрутного автобуса специально не давал троллейбусу подъехать к остановке, но под нажимом пассажиров ему пришлось уступить.

В комментариях на странице главы Петрозаводска Владимира Любарского горожане жалуются, что водители маршруток специально создают препятствия для троллейбусов.

«Так, 31 марта столкнулась с такой ситуацией: в 15.35 на остановке „Мурманская“ по Первомайскому проспекту в сторону центра автобус № 22 специально перекрыл въезд на остановку троллейбусу № 3 препятствуя тем самым высадке и посадке пассажиров в троллейбус. Девушка-водитель троллейбуса сигналила, махала рукой из окна… и только под нажимом скопившихся на остановке пассажиров автобус освободил остановку. Позднее, в троллейбусе выяснилось, что такая же история в этот день повторялась и с маршрутом троллейбуса № 5. Вот вам и уважительное отношение друг к другу конкурирующих маршрутов», — написали очевидцы инцидента.

Также горожане призвали власти разобраться с ситуацией и хулиганством.