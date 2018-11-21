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Новости. Криминал
17:40, 21 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске пенсионер продавал гараж и лишился 70 тысяч рублей

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В полицию обратился 64-летний горожанин с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В октябре мужчина подал объявление о продаже гаража в одну из городских газет, которая дублирует информацию на своём интернет-сайте. 5 ноября ему на мобильный телефон позвонила неизвестная. Девушка сообщила, что готова купить гараж и перечислить предоплату на банковскую карту. Владельца не смутило, что она предварительно не осмотрела бокс, не интересовалась иными деталями.

Петрозаводчанин продиктовал номер телефона, к которому была привязана карта. После этого женщина вновь позвонила пенсионеру и сообщила, что предоплата в сумме 30 тысяч рублей переведена. Гражданин поверил ей на слово.

Буквально через полчаса она вновь набрала его номер, извинилась и сказала, что случайно перечислила на 70 тысяч больше и попросила вернуть их. Пенсионер не раздумывая, перевел ей эту сумму. Только спустя какое-то время он перезвонил покупательнице, чтобы удостовериться в получении перевода, но трубку уже никто не брал. Мужчина проверил свой счет и понял, что был обманут мошенницей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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Комментарии

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Сила в правде
2018-11-21 18:43:09
"Россия - бандитское государство"- Барак Обама......ну как тут не поверишь,кругом надувают и обирают....сейчас государство обложит новыми налогами людей....бандиты грабят пенсов и неграмотных бедолаг....но суть-то одна? или как?
Нынче, сказка о хорошей жизни в 2030 году уже на уши вешается.....
кир
2018-11-21 17:45:55
Что вы хотите от простых людей? Они живут в своем привычном прошлом времени и не готовы к таким схемам обмана. Власть хочет быть ну очень хорошей к электорату и не способна сделать драконовские законы для наказания преступников.
Гость
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