В Петрозаводске пенсионер продавал гараж и лишился 70 тысяч рублей

В полицию обратился 64-летний горожанин с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В октябре мужчина подал объявление о продаже гаража в одну из городских газет, которая дублирует информацию на своём интернет-сайте. 5 ноября ему на мобильный телефон позвонила неизвестная. Девушка сообщила, что готова купить гараж и перечислить предоплату на банковскую карту. Владельца не смутило, что она предварительно не осмотрела бокс, не интересовалась иными деталями.

Петрозаводчанин продиктовал номер телефона, к которому была привязана карта. После этого женщина вновь позвонила пенсионеру и сообщила, что предоплата в сумме 30 тысяч рублей переведена. Гражданин поверил ей на слово.

Буквально через полчаса она вновь набрала его номер, извинилась и сказала, что случайно перечислила на 70 тысяч больше и попросила вернуть их. Пенсионер не раздумывая, перевел ей эту сумму. Только спустя какое-то время он перезвонил покупательнице, чтобы удостовериться в получении перевода, но трубку уже никто не брал. Мужчина проверил свой счет и понял, что был обманут мошенницей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.