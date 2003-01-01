В Петрозаводске пенсионерам организуют бесплатный проезд в День пожилого человека

Власти Петрозаводска пообещали организовать для пенсионеров бесплатный проезд в городском транспорте.

Власти Петрозаводска объявили о введении бесплатного проезда для пенсионеров в городском общественном транспорте 1 октября, в День пожилого человека. Соответствующее заявление прозвучало на планерном совещании в мэрии карельской столицы.

— На всех троллейбусах и на всех автобусах которые обслуживает наше муниципальное предприятие для пожилых граждан для людей серебряного возраста будет организован бесплатный проезд, — сообщила мэр города Инна Колыхматова.

