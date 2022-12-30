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В Петрозаводске пенсионерка из аварийного дома с крысами и голубями получила новую квартиру под елочку

Новости. Общество
16:28, 30 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Пенсионерка, которая уже три года одна выживает в расселенном аварийном доме, отбиваясь от крыс и бомжей, получила ключи от квартиры в новом доме на улице Белинского.

Сегодня, 30 декабря, за день до Нового года, 64-летняя петрозаводчанка, которая уже три года живет в отдаленном микрорайоне Петрозаводска, в Соломенном, на улице Рабочая, в полуразрушенном аварийном расселенном, отбиваясь от крыс, бомжей и мародеров, получила новое жилье.

Администрация Петрозаводска вручила пенсионерке ключи от новой двухкомнатной квартиры площадью 40,1 кв.м в новом 5-этажном доме на улице Белинского.

Ранее министр строительства Карелии Виктор Россыпнов заверил, что пенсионерка получит жилье до нового года.
Дом, в котором она сейчас живет, 1960 года постройки был признан аварийным 10 лет назад, в 2012 году. В 2019-м всех расселили, а пенсионерке из муниципальной квартиры предложили переехать в квартиру дома, который был построен в 1962 году. С тех пор, как она отказалась от предложенного жилья, чиновники забыли про нее, оставив жить в расселенном 8-квартирном разваливающемся доме, который с каждым годом приходил в более удручающее состояние.

Его атаковали бомжи и мародеры, а после соседями пенсионерки стали крысы, голуби да бездомные кошки.

Женщина держит оборону из последних сил, не теряя веру в лучшее. За три года она неоднократно обращалась в прокуратуру, к чиновникам городского и республиканского уровня, рассказывая о своих проблемах.

А чтобы пенсионерка знала, что ее не забыли, чиновники в мэрии проголосовали за поднятие квартплаты. И теперь ей приходят счета за услуги ЖКХ не 291 рубль, а 756.

О происходящем пенсионерка рассказала СМИ. В результате после публикации прокуратура Карелии начала проверку.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на обращение журналиста ответил, что вопрос о переселении пенсионерки из дома №… по улице Рабочая решен.

«Она получит квартиру площадью 40 квадратных метров в новом благоустроенном доме на улице Белинского. Дом построен. Во второй половине декабря он должен быть заселен. Сейчас администрация Петрозаводска заключает договоры с переселенцами», — сообщил Виктор Россыпнов.

Подробнее о ситуации, в которой оказалась петрозаводчанка, читайте в статье Иры Мерковой «Только бы хуже не было».

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