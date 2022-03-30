В Петрозаводске пенсионерка нашла в автобусе телефон и сдала его в ломбард

Жительница столицы Карелии стала фигуранткой уголовного дела, подобрав чужой новый телефон в автобусе.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела по факту хищения сотового телефона в автобусе, сообщили в транспортной полиции Карелии. Транспортные полицейские выявили подозреваемую в краже гаджета. Ею оказалась 57-летняя петрозаводчанка.

Установлено, что молодой человек обронил купленный днем ранее телефон в салоне автобуса, а злоумышленница воспользовалась моментом и присвоила его себе. К моменту задержания, женщина успела сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Выяснено, что она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

В транспортной полиции напомнили, что ранее на железнодорожном вокзале в Петрозаводске к стражам порядка с заявлением о пропаже мобильного телефона обратился 26-летний местный житель, который прибыл домой на автобусе из Северной столицы.

Ранее сообщалось, транспортные полицейские Карелии сняли с поезда двух жителей Ульяновской области за нарушение общественного порядка.