В Петрозаводске пенсионерка, оставшаяся без жилья из-за пожара, видит только два выхода из ситуации

Жительница Петрозаводска, потерявшая все на пожаре, рассказала, как пытается выжить.

В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.

Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой – комнату в маневренном фонде, но жить там невыносимо, так как нет никаких условий.

- Я подумываю обратно вернуться в свою квартиру. Но чтобы туда переехать, надо деньги на мало-мальский ремонт. Я бы тогда ту комнату, которая погорела, закрыла, стену обшила, чтобы гарью не пахло, бойлер поставила и – одна бы прожила. Печи у меня там хорошо топятся. Но если скажут, что жилье совсем опасное, то попробую в Питер поехать. А что? Я уже на чайную фабрику звонила. Там берут, и 35 тысяч зарплата: 2 недели по 12 часов.

Берут, возраст не смущает. Общежитие дают, кормят обедом и ужин 30 рублей. Магазин есть, стиральная машина есть, телевизор есть, холодильник есть, если что-то захотим купить - ради бога. Почему бы не пойти? 35 тысяч у нас нигде не заработаешь, а в Питере я с такой зарплатой за 5 лет на квартиру в Петрозаводске накоплю. А то до 32-го года навряд ли доживу, а тут хоть какая-то перспектива.

Что сказали погорельцам в мэрии и Минстрое, когда они спрашивали о выделении жилья, читайте здесь.