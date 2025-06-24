В Петрозаводске пенсионерка продала две квартиры и отдала мошенникам более 5 миллионов рублей

Когда денег больше не осталось, мошенники сами порекомендовали написать заявление в полицию.

Жительница Петрозаводска продала две квартиры, а полученные деньги отдала мошенникам. Как рассказали в МВД, только после этого 61-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Всего женщина потеряла более 5 миллионов рублей, по делу о мошенничестве возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, женщине написал сообщение якобы бывший начальник. Ее проинформировали о некой утечке данных и попытках денежных переводов злоумышленникам с ее счетов.

Спустя какое-то время ей позвонил «сотрудник ФСБ». Мужчина показал удостоверение и был в форме. Во время звонка он рассказал пострадавшей о неких преступниках, которые взяли кредит от ее имени и его срочно нужно погасить. Женщина заняла у подруг полмиллиона рублей, которые перевела на присланные мошенником счета. Несколько дней спустя женщину проинформировали о том, что вымышленный нарушитель оформил доверенность для распоряжения имуществом пенсионерки. Пенсионерку убедили продать две квартиры, а выручку с продажи вновь отправить на чужие счета. Денег не осталось, узнав это, мошенник сам порекомендовал женщине написать заявление в полицию.