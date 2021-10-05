В Петрозаводске пенсионерка села в автобус и пропала (ФОТО)

Полиция просит помочь в поиске женщины, пропавшей в Петрозаводске 3 октября, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Надежду Викторовну Д. 1959 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 3 октября. По информации полиции, в микрорайоне Октябрьском она села в автобус, и более на связь не выходила.

Пропавшая была одета в оранжевое пальто, синие джинсы, имела фиолетовую повязку на голове, обута в чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14.